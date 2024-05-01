Son dakika... FED faiz kararını açıkladı

FED, herkesin merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Fed faiz kararını değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit tuttu. Karar, oy birliğiyle alındı.

FEDi yaptığı açıklamada, yüzde 2 hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını Haziran ayından itibaren bilanço küçültmenin yavaşlamasını planladıklarını, hazine kağıdı varlıklarının azaltımını aylık 60 milyar dolardan 25 milyar dolara indireceklerini, Mortgage destekli menkul kıymetlerin azaltımının 35 milyar dolar olarak devam edeceğini açıkladı.

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona eren 2 günlük toplantısından sonra yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiğini, istihdam artışlarının güçlü seyrettiğini ve işsizlik oranının düşük kaldığını, enflasyonun geçtiğimiz yıl içinde gerilemiş fakat yüksek seyretmeye devam etttiğini, son aylarda, Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru daha fazla ilerleme kaydedilmediği belirtildi.

FED açıklamasının devamında, komitenin uzun vadede azami istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı amaçladığını, komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin geçtiğimiz yıl içinde daha iyi bir dengeye doğru ilerlediğini değerlendirdiğini belirtti.

Ekonomik görünüm belirsiz olduğu ve kurulun enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği belirtildi. Hedeflerini desteklemek amacıyla Komite, federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 5-1/4 ila 5-1/2 olarak korumaya karar verdiği duyuruldu.