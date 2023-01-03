Fenerbahçe derbi öncesi moral buldu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oldu. Antalya Stadyumunda oynanan maçta Fenerbahçe rakibini Batshuayi'nin 2 golüyle 2-1 mağlup edfile:///C:/Users/Lenovo/Downloads/AA-20230103-29904071-29904069-FRAPORT_TAV_ANTALYASPOR_V_FENERBAHCE_TURKISH_SUPER_LIG.jpgerek puanını 32'ye çıkardı ve Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi moral depoladı.

GOL PERDESİNİ WRİGHT AÇTI

Antalya Stadyumunda oynanan maça hızlı başlayan Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında öne geçti. Haji Wright ile bulduğu gol ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, oyunun üstünlüğünü eline geçirdi.

BATSHUAYİ BERABERLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım Fenerbahçe 55. dakikada golü buldu. Sağ kanattan yapılan ortaya düzgün bir şekilde kafa vuran Batshuayi, takımına beraberliği getirdi.

BELÇİKALI SON SÖZÜ SÖYLEDİ

62. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Batshuayi'nin kafa vuruşunda Güray Vural'ın elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verildi. Topun başına geçen Batshuayi, soğukkanlılıkla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi ve skoru tayin eden golü kaydetmiş oldu.

FERNANDO OFSAYTA TAKILDI

90+8. dakikada Antalyaspor'dan Fernando, ceza sahası dışından çektiği sert şutla topu ağlara gönderse de ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.