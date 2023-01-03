Fenerbahçe beraberliği yakaladı

Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, maçta 1-1'lik eşitliği buldu.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, aradığı golü Batshuayi ile buldu. Sağ kanattan yapılan ortaya kafa vuruşu ile topu ağlara gönderen Belçikalı golcü, takımına Antalya'da beraberliği getirdi.