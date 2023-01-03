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Fenerbahçe beraberliği yakaladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk oluyor.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 21:24
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Son dakika... Fenerbahçe golü buldu

Fenerbahçe beraberliği yakaladı
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Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, maçta 1-1'lik eşitliği buldu.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, aradığı golü Batshuayi ile buldu. Sağ kanattan yapılan ortaya kafa vuruşu ile topu ağlara gönderen Belçikalı golcü, takımına Antalya'da beraberliği getirdi.

 

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