Son dakika... FETÖ'nün üst düzey ismini MİT paketledi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Hakkında mahkumiyet kararı ve arama kaydı bulunan FETÖ''nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman yurtdışına kaçma hazırlığındayken MİT operasyonuyla yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ’nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman’ı yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu hakkında mahkumiyet kararı ve aranırlığı bulunan FETÖ'’nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalandı.

FETÖ hükümlüsü eski uzman çavuş yakalandıFETÖ hükümlüsü eski uzman çavuş yakalandı

MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Hakan Kahraman’ın illegal yollarla yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. MİT ve Manisa Emniyet Müdürlüğü, yürüttüğü ortak operasyon sonucunda FETÖ’nün üst düzey yöneticisi Hakan Kahraman, Manisa’da kıskıvrak yakalandı.

