Son dakika... FETÖ'ye ağır darbe: 17 ilde çok sayıda gözaltı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... FETÖ'ye ağır darbe: 17 ilde çok sayıda gözaltı

Son dakika haberi... İçişleri Bakam Ali Yerlikaya, son 4 gün içinde 17 ilde yapılan KISKAÇ-18 operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde son 4 gün içinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-18" operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-18” operasyonları düzenlendi.

4 gün içerisinde 90 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda şüphelilerin; örgütün sözde “emniyet mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve güncel yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün “Gaybubet evi” olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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