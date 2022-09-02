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İşte Batshuayi’nin Fenerbahçe’ye maliyeti

Fenerbahçe Kulübü, Michy Batshuayi'yi 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 23:17
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 23:18
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Son dakika. Flaş Fenerbahçe transfer Batshuayi'nin tüm detaylarını açıkladı

İşte Batshuayi’nin Fenerbahçe’ye maliyeti
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Fenerbahçe, Batshuayi’yi 3,5 milyon Euro bonservis karşılığında transfer etti. 

• 2+1 yıl sözleşme
• 3 milyon Euro maaş

Sarı lacivertliler, KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

''Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir.

Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir.''

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