﻿İşte Batshuayi’nin Fenerbahçe’ye maliyeti

Fenerbahçe, Batshuayi’yi 3,5 milyon Euro bonservis karşılığında transfer etti.
• 2+1 yıl sözleşme
• 3 milyon Euro maaş
Sarı lacivertliler, KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
''Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir.
Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir.''
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.