﻿Son Dakika... Forum İstanbul’da patlama

Roportajlik.com’dan Ercan Küçük’ün haberine göre patlamanın elektrik kaynaklı olduğu iddia ediliyor. Forum İstanbul’da bulunan Decathlon mağazasında patlama sırasında kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi çağrıldı. Patlamada bir çalışan yaralandı. Yaralanan çalışan ambulansla hastaneye kaldırıldı.