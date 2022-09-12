Canlı... Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları...



"SPORTİF BAŞARI, EN ÖNDE GELEN AMACIMIZ"



Biz seçilirken yaptığımız toplantılarda hep şunu söyledik; Galatasaray bir spor kulübüdür doğru. Sportif başarı en önde gelen amacımız. Aynı zamanda mali bağımsızlığımı kazanmamız için yapmamız gerekenler var dedik.



MECİYEKÖY BİNASI KONUSU



Mecidiyeköy binası, rahmetli Duygun Ağabey döneminde gündeme geldi. Bana bu görevi verdi. Mecidiyeköy arazisinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini yönetmemi istedi. İnşaata başladık. Kabası bitmiş, cephesi kapatılmıştı. Bugünkü seviyeye geldi. Sonraki 5 yılda herhangi bir faaliyette bulunulmadı. İstanbul'un en önemli bölgesinde olan bu binanın ekonomik getirisi yüksek olacaktır. Bu gayrımenkulün geliştirilmesi amacıyla seçilmeden önce konuşuyorduk. Bu binanın geliştirmesini yaptık. Buna Erden Timur kardeşim büyük destek verdik. Geliştirmeyle ilgili bilgi vermek istiyorum.