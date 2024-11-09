Son dakika... Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Gazeteci Furkan Karabay, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme", "kamu görevlisine hakaret", "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" iddialarıyla tutuklandı.

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’le ilgili soruşturma sürecine dair haberi ve sosyal medya paylaşımları sonrası gözaltına alınan 10Haber muhabiri Karabay tutuklandı.

"Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme", "kamu görevlisine hakaret", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltilen Karabay, emniyette verdiği ifadede "Suçlamaların içi boş" dedi.

Karabay, haberlerini tarafsız bir gözle yazdığını belirterek şunları söyledi:

"Haberlerde başsavcı ve vekilinin görev aldığı soruşturmalar ve işlemlerden bahsedilmiştir. Dolayısı ile onların geçmişte yaptığı görevleri anlatarak nasıl onları hedef göstermiş olabilirim. ‘Hakaret’ suçlaması ise hiçbir suç bulunamadığında konulan bir suçlamadır. Burada da sırf dosyayı kalabalık göstermek için adete bir de hakaret suçu koyalım denilmiştir. Yazdığım haber metinlerinde hakarete vücut bulacak herhangi bir harf bile yoktur. Dolayısı ile suçlamaların içi boştur. Ben sadece gazetecilik görevimi yerine getiriyorum. Hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum."

Savcılık, ifadesini almadığı Karabay’ı, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme", "kamu görevlisine hakaret", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik Furkan Karabay'ın tutuklanmasına karar verdi.

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