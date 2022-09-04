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Son dakika haberi: Muğla'da korkutan deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Muğla’nın Ula ilçesinde ard arda yaşanan depremler paniğe neden oldu.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 21:15
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 21:38
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Son dakika haberi: Muğla'da korkutan deprem

Son dakika haberi: Muğla'da korkutan deprem
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Muğla ili Ula ilçesinde son bir saat içinde iki deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerden dolayı kısa süreli panik yaşandı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 20.00'da 2.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Saat 20.47'de 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ise 6.9 kilometre derinlikte gerçekleşti. Akşam saatlerinde gerçekleşen ve paniğe neden depremlerden dolayı olumsuz bir durum bildirilmedi.

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Maçkalı
4.09.2022 21:31
Geçmiş olsun herkese.  
 
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