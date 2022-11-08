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Flaş... Flaş... AB, Türkiye'ye 'sondaj' yaptırımını uzattı

Son dakika haberi... Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izinsiz sondaj faaliyetlerine ilişkin yaptırımların 12 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 14:31
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Son dakika haberi: AB, Türkiye'ye 'sondaj' yaptırımını uzattı

Flaş... Flaş... AB, Türkiye'ye 'sondaj' yaptırımını uzattı
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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik kısıtlama getiren Avrupa Konseyi, bugün yapılan toplantıda yaptırımı 12 Kasım 2023'e kadar uzatma kararı aldı.

Karar gazetesinde yer alan habere göre, bu çerçevede Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden sorumlu veya bu faaliyetlere dahil olan kişi veya kuruluşları kısıtlama hakkını sürdürecek.

İHLAL DURUMUNDA VARLIKLARINI DONDURACAK
Yaptırımlar; AB'ye seyahat yasağı, kişiler için varlık dondurma ve kuruluşlar için varlık dondurmayı kapsıyor. Ayrıca, bu kişi ve kuruluşların AB'den fon sağlamaları da yasaklanıyor.

Karar, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasını takip eden gün yürürlüğe girecek.

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