Flaş... Flaş... AB, Türkiye'ye 'sondaj' yaptırımını uzattı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik kısıtlama getiren Avrupa Konseyi, bugün yapılan toplantıda yaptırımı 12 Kasım 2023'e kadar uzatma kararı aldı.



Karar gazetesinde yer alan habere göre, bu çerçevede Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden sorumlu veya bu faaliyetlere dahil olan kişi veya kuruluşları kısıtlama hakkını sürdürecek.



İHLAL DURUMUNDA VARLIKLARINI DONDURACAK

Yaptırımlar; AB'ye seyahat yasağı, kişiler için varlık dondurma ve kuruluşlar için varlık dondurmayı kapsıyor. Ayrıca, bu kişi ve kuruluşların AB'den fon sağlamaları da yasaklanıyor.



Karar, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasını takip eden gün yürürlüğe girecek.