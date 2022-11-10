Flaş... Flaş... ABD ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı.



ABD'de TÜFE ekim ayında aylık bazda yüzde 7,7 ile beklentilerin altında artış kaydetti.



Çekirdek TÜFE yüzde 0,5'lik beklentiye karşın yüzde 0,3 arttı.



Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.



Verinin ardından dolar endeksi sert düşüşle 109,61 seviyesine geriledi.