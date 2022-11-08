Flaş... Flaş... Ağrı'daki otobüs kazasında ölen 7 kişinin kimlikleri belli olu

Ağrı'da yaşanan otobüs faciasında 7 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada yanarak tanınmaz hale gelen cesetlerden ve yakınlarından alınan örnekler, DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

DHA'da yer alan habere göre, 42 yaşındaki Emrah Solmaz'ın devrilen kamyonun şoförü olan kardeşine yardıma giderken 40 yaşındaki Eşref Tutak ile birlikte otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdikleri belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kaza, dün saat 13.45 sıralarında Tutak ilçe girişindeki rampalarda meydana geldi. Kenan Solmaz yönetimindeki şeker pancarı yüklü kamyon devrildi. Bunun üzerine bölgede önlem alan ekipler, trafiği tek şeritten verdi. Kazayla ilgili çalışmalar sürerken, Van'dan Ankara'ya giden Abdulkerim Kınay yönetimindeki 34 EG 1164 plakalı 'Van Yolu' firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Otobüs, Emrah Solmaz ve Eşref Tutak'a, ardından da önüne çıkan tıra çarptı. Karşı şeride geçen otobüs, yan yatan kamyonun kaldırılmasında çalışan kepçeye, ardından da kamyona çarptı. Kazayla birlikte otobüs, tır ve kamyon alev aldı. Alevlerin sardığı otobüsteki bazı yolcular camlardan atlayarak kurtuldu.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, araçtakilerin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

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