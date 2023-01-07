﻿Ankara Ayvalı pazarında silahlı çatışma çıktı

Ankara'nın en yoğun bölgelerinden Ayvalı pazarında silahlı bir çatışma çıktı.
Yeniçağ'ın edindiği bilgiye göre pazarda büyük bir panik yaşanırken çatışmanın neden çıktığı bilinmiyor.
Valilik'ten ve Emniyet'ten henüz bir açıklama gelmedi.
Ankara'nın en yoğun bölgelerinden Ayvalı pazarında silahlı bir çatışma çıktı.
Yeniçağ'ın edindiği bilgiye göre pazarda büyük bir panik yaşanırken çatışmanın neden çıktığı bilinmiyor.
Valilik'ten ve Emniyet'ten henüz bir açıklama gelmedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.