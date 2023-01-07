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Ankara Ayvalı pazarında silahlı çatışma çıktı

Ankara’nın en yoğun pazarı Ayvalı pazarında silahlı çatışma çıktı. Pazar yerinde büyük panik yaşandı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 15:49
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Son dakika haberi... Ankara'nın göbeğinde silahlı çatışma

Ankara Ayvalı pazarında silahlı çatışma çıktı
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Ankara'nın en yoğun bölgelerinden Ayvalı pazarında silahlı bir çatışma çıktı.

Yeniçağ'ın edindiği bilgiye göre pazarda büyük bir panik yaşanırken çatışmanın neden çıktığı bilinmiyor.

Valilik'ten ve Emniyet'ten henüz bir açıklama gelmedi.
 

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Trenci
7.01.2023 16:27
Türkiye ne hale geldi.  
 
IYI
7.01.2023 16:06
Ucuz mal almak için akp kuyruğu catismasimi 🤣😅😂  
 
The bilen amca
7.01.2023 16:03
Türk kîlîgina girmis kafkas mafyasidir  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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