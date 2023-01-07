﻿Ankara Ayvalı pazarında silahlı çatışma çıktı

Ankara'nın en yoğun bölgelerinden Ayvalı pazarında silahlı bir çatışma çıktı.

Yeniçağ'ın edindiği bilgiye göre pazarda büyük bir panik yaşanırken çatışmanın neden çıktığı bilinmiyor.



Valilik'ten ve Emniyet'ten henüz bir açıklama gelmedi.

