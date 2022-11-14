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Flaş... Flaş... Asgari Ücret Tespit Komisyonu için tarih belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma tarihi belli oldu.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 12:24
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Flaş... Flaş... Asgari Ücret Tespit Komisyonu için tarih belli oldu
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma tarihine ilişkin yol haritası belli oldu.

Habertürk'ün haberine göre, 6 Aralık'ta TİSK Genel Kurulu yapılacak. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

7 milyondan fazla vatandaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.

Asgari ücret zammı komisyon toplantılarının ardından alınan karar neticesinde belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tespit komisyonu ile ilgili açıklama yapmış Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarınımn aralık ayının ilk haftasında başlayacağını söyelemişti.

Bakan Bilgin, "Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkında yeni açıklamalar yaparak, "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak" ifadelerini kullamıştı.

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