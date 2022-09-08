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Flaş... Flaş... Avrupa Merkez Bankası'ndan rekor faiz artırımı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), tarihinde ilk kez tek seferde 75 baz puan faiz artırımına gitti.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 15:23
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 15:53
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Son dakika haberi: Avrupa Merkez Bankası'ndan rekor faiz artırımı

Flaş... Flaş... Avrupa Merkez Bankası'ndan rekor faiz artırımı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizi olan ana refinansman oranını 75 baz puan artırarak yüzde 1.25'e çekti.

Böylece 1998 yılında kurulan ECB tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmiş oldu. Banka temmuz toplantısında da 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına gitmiş, faizi 50 baz puan artırmıştı.

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Mehmet aktulum
8.09.2022 16:05
Aklin yolu birdir bir de nebatiye soralım o ne diyecek merak ettim  
 
M. T
8.09.2022 15:51
Bunlarda Nass yok tabii. Kalkınamayacaklar yazık oysa biz uçuyoruz . Bakanında Cumhurbaşkanında gözleri ışıldıyor.  
 
Üstün Türkeli
8.09.2022 15:50
Gereği,sıfırla yavrum sıfırla !  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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