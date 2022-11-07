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Flaş... Flaş... Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 16:25
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Son dakika haberi: CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

Flaş... Flaş... Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.

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Vatandaş Rıza
7.11.2022 16:35
İyi olmuş. Ne idü ğü belli değil di.  
 
Hüseyin Korkmazoğlu
7.11.2022 16:33
Muhalefet parti milletvekili ve ileride milletvekili olabilecek kamuoyu güvenini kazanmış muhalif kişileri siyasetten izole etmek veya seçimden sonra o ilde listeyi boşaltmak için plan devreye girdi.  
 
alhas incesu
7.11.2022 16:32
her iki taraf da Boşuna bu kimyasal meselesini boşuna tartışıyor. Çözüm Çok Basit :Bağımsız bir Tıp heyeti gönderilir, otopsi sonucu meydana çıkar.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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