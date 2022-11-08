Son dakika: MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de görevli güvenlik güçlerinin, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığı, incelemede bu kişilerin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
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