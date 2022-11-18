Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı: 42 bini aşkın yeni personel alınacak
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 42 bin 500 yeni personelin alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini duyurdu.
Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 09:21
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 42 bini aşkın yeni personel alınacak
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