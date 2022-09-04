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Son dakika haberi: YKS ek yerleştirme tercih tarihi belli oldu

Son dakika haberi: 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 19:47
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 20:15
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Son dakika haberi: YKS ek yerleştirme tercih tarihi belli oldu

Son dakika haberi: YKS ek yerleştirme tercih tarihi belli oldu
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Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül’de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilebilecek. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

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