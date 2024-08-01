Son dakika... Hamas lideri için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Hamas lideri için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi

Son dakika... Son dakika... Türkiye, Hamas lideri Haniye için 1 günlük yas ilan etti.

Türkiye, suikast sonucu İran'da öldürülen Haman lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile milli yası duyurdu.

Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran’ın seçilmiş son Cumhurbaşkanını tebrik için gittiği Tahran’da gece yarısı suikasta uğramış, yapılan saldırıda Haniye ve koruması hayatını kaybetmişti. İran topraklarında gerçekleşen suikast Ortadoğu’da tansiyonu yeniden yükseltirken saldırının faili olarak işaret edilen İsrail'den ise henüz saldırının üstlenilmesine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

İRAN 3 GÜNLÜK YAS İLAN ETTİ

İran, kendi topraklarında suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için 3 günlük milli yas ilan etti.

Ayrıca İran Devrim Muhafızları Haniye’nin hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada bu saldırının sonuçlarının caydırıcı ve acı verici olacağı açıklamasında bulundu.sdsds.jpg

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