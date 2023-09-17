Son dakika... Helikopter kazasında aranan üç kişi hayatını kaybetti

İzmir Menderes'te çıkan orman yangınına müdahale sırasında düşen helikopterdeki 3 kişinin hayatını kaybetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son dakika... Helikopter kazasında aranan üç kişi hayatını kaybetti

İzmir Menderes'te çıkan orman yangınına müdahale sırasında düşen helikopterdekilerin durumuna ilişkin kötü haber geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Menderes Belediyesi Başkanı Erkan Özkan, yangına müdahale ederken düşen helikopter kazasında aranan üç kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

X hesabından açıklama yapan Özkan, şunları kaydetti:

"Menderes'imizde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan orman yangınına müdahele ederken baraja düşen helikopterimizdeki 3 mürettebatımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Mürettebatımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."

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