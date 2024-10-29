Son Dakika: Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

Nasrallah'ın eylül ayında İsrail ordusu tarafından Beyrut'ta öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılıyordu. Nasrallah'ın halefi olarak ismi anılmaya başlayan Haşim Seyfettin'in Hizbullah'ın yeni lideri olması bekleniyordu. Ancak Seyfettin de bir İsrail saldırısında öldürülmüştü.

"SİLAHLARIMIZI BIRAKACAĞIMIZI DÜŞÜNMEMELİDİR"

Kasım, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 8 Ekim'de televizyondan yayınlanan bir konuşması şu şekilde;

"ABD'nin Gazze'de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olduğunu. İmkânlarımız sağlam, İsrail'in imkânlarımızı vurduğu iddiası bir hayal. Saldırılarda kaybettiğimiz tüm mevkilerdeki kişilerin yerleri dolduruldu. "Kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir."

NAİM KASIM KİMDİR?

Naim Kasım 1953'te Kfar Fila'da Şii bir ailede dünya evine geldi. Naim Kasım evli ve altı çocuğu var. Facebook, YouTube vb.'de kendi sosyal medya hesapları var. Ayetullah Muhammed Hüseyin hocalığında İlahiyat okudu. Fadlallah' Lübnan Üniversitesi'nden kimya alanında lisans derecesi bulunuyor.

Naim Kasım, 1970'lerde kurulan Lübnanlı Müslüman öğrenci birliğinin kurucuları arasındaydı. Musa el-Sadr liderliğindeki Amal hareketinde bulundu. Kasım, 1974'ten 1988'e kadar İslami din eğitimi derneğinin başkanlık görevini de yaptı. Ayrıca el Mustafa okullarının danışmanı olarak ta yer aldı. Kasım, Hizbullah'ın kuruluş faaliyetlerine katıldı ve 1991'de grubun genel sekreter yardımcılığına getirildi.

Kasım'ın, İran dışişleri bakanı Abbas Erakçi'nin Lübnan ve Suriye'ye yapacağı resmi ziyaret için kullandığı uçakla 5 Ekim 2024'te Beyrut'tan ayrıldıktan sonra Tahran'da yaşadığı belirtilmişti.

Nasrallah'ın ölümü sonrası Hizbullah, örgütün liderliğine Naim Kasım getirildi.