Son Dakika: Hizbullah'tan ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika: Hizbullah'tan ilk açıklama

Hizbullah'ta Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, açıklama gerçekleştirdi.

Hizbullah'ta Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, açıklama gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU

İsrail ordusunun, 27 Eylül Cuma akşamı Dahiya’da Hizbullah’ın ana karargahını hedef aldığı saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürülmüştü. Saldırıda en az 80 adet sığınak delici bomba kullanıldığı aktarıldı. Reuters’a konuşan biri sağlık görevlisi iki kaynak, ölüm nedeninin patlamanın şiddetiyle yaşanan travma olduğunu belirtmişti.

Hizbullah'ta Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Nasrallah'ın öldürülmesine ilişkin canlı yayında basın açıklaması yaptı.

Açıklamada öne çıkan satırlar şu şekilde;

ABD İsrail'e her desteği sağlıyor.

Çağrı cihazı saldırısında çok kayıp verdik.

Nasrallah'ın sürdürdüğü yolda ilerlemeye devam edeceğiz.

Bize darbe vurdular, ama yolumuza devam edeceğiz. Kayıplarımıza karşın gereken yapılacaktır. İslami direniş olarak Lübnan halkını savunmaya devam edeceğiz. İsrail ile karşılaşmaya devam edeceğiz.

İsrail'in kara saldırısına da hazırız.

Yeni liderimizi yakında açıklayacağız.

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