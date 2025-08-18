Son dakika... Hükümetten memurlara yeni zam teklifi! Saat açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere bir araya gelecek.

Memurlara yeni zam teklifi saat 18.30'da verilecek.

Bilecik'te memurlar iş bıraktı!

ÜLKE GENELİNDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının ve sosyal haklarının belirlendiği söz konusu toplu sözleşme sürecinde, iktidarın ikinci teklifi sendikalar tarafından "müzakere dahi edilemez" bulunmuş ve bu durum grev kararıyla karşılık bulmuştu.

Yetkili sendika Memur-Sen, teklifi "çok düşük" olarak değerlendirerek, "iktidarın kendilerine sokağı gösterdiğini" açıklamıştı.

Bugün ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştiren Memur-Sen, yetkili sendika olmasının yanı sıra iktidara yakınlığı ile de dikkat çekiyor.

Memur-Sen Genel Merkezi’nden başlayan yürüyüş Anadolu Meydanı’nda binlerce üyenin katılımıyla mitinge dönüştü.