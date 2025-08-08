Son dakika... İBB Borsası iddiasında avukat hakkında flaş talep!

“İBB borsası” iddialarının odağındaki Avukat Mehmet Yıldırım ve beraber yakalandığı şüpheli Mehmet Mithat Turan üzerlerine atılı suçlamada tutuklama yasağı olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebi ile mahkemeye sevk edildi.

İş adamı itirafçının avukatı AKP’li tanıdık isim çıktı!

Savcı sorgunun ardından Avukat Mehmet Yıldırım hakkında “Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama” diğer şüpheli Mehmet Mithat Turan ise “suçluyu kayırma” suçundan adli kontrol istedi. Yıldırım için ev hapsi, Mehmet Mithat Turan için yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi talep edildi. Şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.