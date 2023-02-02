Son Dakika... İETT otobüsü durağa girdi. Çok sayıda yaralı var

İstanbul Bahçelievler'de D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Durakta bekleyen yolculardan yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul Bahçelievler'de D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Durakta bekleyen yolculardan yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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