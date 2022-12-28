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İmamoğlu davasında gerekçeli karar jet hızıyla açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası için 17 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 14:52
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Son dakika... İmamoğlu davasında gerekçeli karar jet hızıyla açıklandı

İmamoğlu davasında gerekçeli karar jet hızıyla açıklandı
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HaberTürk' ün aktardığına göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası davasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme 17 sayfalık gerekçeli karar yazdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmıştı.

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti.

Gerekçeli kararda, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunun basın önünde işlediği, yüksek yargı üyelerine rencide edici şekilde hakaret ettiği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde savcının kararı İstinaf mahkemesine taşıması bekleniyor.

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Ataman K.
28.12.2022 15:00
Hayır kastım YSK değildi dediği anda beyan yönü değişir. Peki tek zarftan çıkan dört oydan birisini sahte ilan eden YSK hakkında ülke ne demeli? Çok ağır hesap verecekler.  
 
şinasi çakar
28.12.2022 14:59
bütün dertler bitti geçim sıkıntısı ekonomi halloldu bitek derdimiz sanki imamoğlu..yetti bitti mutfak yangın yeri bunlarda ekremle yatıp ekremle kalkıyo.yazık.Devam edin ağalar  
 
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