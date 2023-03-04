4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüşecek. CHP resmen açıkladı

İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüşecek. CHP resmen açıkladı

CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır" açıklaması yapıldı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 16:03
Takip Et

Son Dakika. İmamoğlu ve Yavaş Akşener'le görüşecek. CHP resmen açıkladı

İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüşecek. CHP resmen açıkladı
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün (3 Mart) yaptığı açıklamaların ardından siyasette sıcak dakikalar yaşanıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 10 büyükşehir belediye başkanıyla bir araya geldi. Görüşmenin ardından CHP MYK'sı gerçekleştirildi.

Sona eren MYK toplantısının ardından CHP tarafından bir açıklama yayımlanarak, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Meral Akşener ile görüşeceği belirtildi.

CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır" açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki büyükşehir belediye başkanımızın Sayın Meral Akşener’i İYİ Parti genel merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. Sayın genel başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede ‘iradelerinin sayın genel başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini’ iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve genel başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin mâlumudur.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
2
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
3
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
4
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
5
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
7
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Pirlo galibiyete rağmen memnun olmadığı durumu açıkladı
﻿Pirlo galibiyete rağmen memnun olmadığı durumu açıkladı
﻿Pirlo galibiyete rağmen memnun olmadığı durumu açıkladı
﻿Kablo çalıp kaçarken bir polisi yaralayan şüpheli tutuklandı
﻿Kablo çalıp kaçarken bir polisi yaralayan şüpheli tutuklandı
﻿Kablo çalıp kaçarken bir polisi yaralayan şüpheli tutuklandı
﻿Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'den deprem mesajı
﻿Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'den deprem mesajı
﻿Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'den deprem mesajı
﻿Sivasspor'da Rıza Çalımbay 4-3'lük mağlubiyeti değerlendirdi
﻿Sivasspor'da Rıza Çalımbay 4-3'lük mağlubiyeti değerlendirdi
﻿Sivasspor'da Rıza Çalımbay 4-3'lük mağlubiyeti değerlendirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.