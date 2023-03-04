İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüşecek. CHP resmen açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün (3 Mart) yaptığı açıklamaların ardından siyasette sıcak dakikalar yaşanıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 10 büyükşehir belediye başkanıyla bir araya geldi. Görüşmenin ardından CHP MYK'sı gerçekleştirildi.

Sona eren MYK toplantısının ardından CHP tarafından bir açıklama yayımlanarak, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Meral Akşener ile görüşeceği belirtildi.

CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır" açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki büyükşehir belediye başkanımızın Sayın Meral Akşener’i İYİ Parti genel merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. Sayın genel başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede ‘iradelerinin sayın genel başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini’ iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve genel başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin mâlumudur.”