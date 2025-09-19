Son dakika... İmamoğlu'nun cezası onandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... İstinaf mahkemesi 'Ahmak' davasında, Ekrem İmamoğlu'nun cezasını onadı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı “ahmak” davasında aldığı, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Ekrem İmamoğlu’na, kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen davada İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası vermişti.

İmamoğlu’nun istinaf mahkemesine taşıdığı o cezaya ilişkin karar çıktı. İstinaf mahkemesi İmamoğlu’nun 2 Yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile TCK 53. maddeden kaynaklanan “siyasi yasağı” da içeren haklardan yoksun bırakma cezasını onadı. Ancak ceza 1 Yıl 19 ay 15 gün hapis cezası olarak onandı.

CEZADA İNDİRİME GİDİLDİ

İstinaf, İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının hesap hatası nedeniyle fazla tayin edildiğini belirterek, cezayı 1 yıl 19 ay 15 gün hapse indirdi.

