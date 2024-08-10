Son dakika... Instagram 21:30'da açılacak

Yaklaşık 8 gündür erişime kapatılan Instagram’ın ne zaman açılacağı herkes tarafından merak ediliyordu. Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformu X’den canlı olarak açıklamalarda bulundu.

"PKK/PYD VE FETÖ LEHİNE YAPILAN PROPAGANDA İÇERİKLER KALDIRILACAK"

Uraloğlu, Instagram ile yapılan görüşme sonrasında PKK/PYD ve FETÖ lehine yapılan propaganda içeriklerin kaldırılacağını açıkladı.

Uraloğlu, görüşmeler sonunda belli kararlar aldıklarını, yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı müdahalenin gerçekleştirileceği, hakların tam olarak korunacağını ifade etti.

Uraloğlu açtığı canlı yayında “Silinen hesaplar ile ilgili adil bir uygulama gözetilecektir. Terörle mücadele noktasında PKK/PYD ve FETÖ gibi hesaplar META tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Güvenlik ve kamu düzeni de korunacaktır. Bu çerçevede önemli mesafe kat edilmiştir. Yakın zamanda META yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılım sağlayacaklarını bildirmek isterim. Katalog suçları ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır” açıklamasında bulundu.

"INSTAGRAM 21:30'DA AÇILACAK"

Canlı yayının ardından sosyal medya platfromu X'den paylaşım yapan Uraloğlu, Instagram'ın saat 21:30'da açılacağını duyurdu.

Uraloğlu, yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız" dedi.