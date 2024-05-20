Son dakika... İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldı
İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldığını açıkladı.

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