Son dakika... İspanya Filistin devletini resmen tanıdı! Sanchez ilan etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... İspanya Filistin devletini resmen tanıdı! Sanchez ilan etti

Son dakika haberi... İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmi olarak tanıyacaklarını açıklamıştı. Başbakan Sanchez, Filistin devletini resmen tanıdıklarını dünya kamuoyuna duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" dedi.

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"FİLİSTİN'İ TANIMA KARARIMIZ ULUSLARARASI HUKUKA UYGUNDUR"

Sanchez, açıklamasında şunları söyledi: "Önceliğimiz Gazze'de yaşanan duruma son vermek ve insani yardımların geçişini sağlamaktır. Bu aşamadan sonra çabalarımızı iki devletli çözüme odaklayacağız. Bugünkü Filistin'i tanıma kararımız uluslararası hukuka uygundur ve bir barış konferansı düzenlemek için Arap ülkeleriyle birlikte çalışacağız."

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GÖZLER NORVEÇ VE İRLANDA'DA!

Bugün gözler Norveç ve İrlanda'da olacak. Bu iki ülkenin hükümetlerinin, Filistin devletini resmi olarak tanıyacakları bekleniyor. İrlanda'da bu önemli karar, parlamentoda düzenlenecek özel bir oturumda ele alınacak. Bu adımla birlikte İrlanda'daki Filistin Misyonu büyükelçiliğe dönüştürülecek ve Dublin'e bir Filistin büyükelçisi atanacak.

Geçtiğimiz günlerde Dublin'deki mevcut Büyükelçi Jilan Wahba Abdelmecid, konuyla ilgili heyecanını dile getirerek, “İrlanda Parlamentosu'nda Filistin bayrağının dalgalandığını görmek için sabırsızlanıyorum. Bu büyük bir an” ifadelerini kullanmıştı.

İspanya'nın yanı sıra Norveç ve İrlanda'nın da Filistin'i tanımasıyla, Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesinden 145'i Filistin devletini tanımış olacak.

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