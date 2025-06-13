Son Dakika! İsrail İran'a saldırdı! Tahran'da şiddetli patlamalar

İran devlet televizyonu, verdiği son dakika haberlerinde İsrail saldırılarında Natanz nükleer tesisinin hedef alındığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkesinin İran’a karşı önleyici bir askeri operasyon başlattığını ve İsrail genelinde olağanüstü hâl ilan edildiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırıların, İran’ın nükleer programını durdurmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek operasyonların “tehlike ortadan kalkana kadar” devam edeceğini vurguladı. Netanyahu, saldırılarda İranlı nükleer bilim insanlarının da hedef alındığını ifade etti.

İSRAİL ORDUSU: 'KARARLI VE BİRLİKTE BİR OPERASYON'

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İran’ın nükleer programına karşı “önleyici, kesin ve birleşik bir saldırı” başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, İran'ın çeşitli bölgelerinde yer alan askeri ve nükleer hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

İRAN’DA BİRÇOK BÖLGEDE ASKERİ HEDEFLER VURULDU

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, İran’ın başkenti Tahran dahil olmak üzere birçok farklı bölgesinde askeri hedefler saldırıya uğradı. Komutanlık merkezleri, karargâhlar ve nükleer tesisler bu saldırıların hedefleri arasında yer aldı.

ÜST DÜZEY BİLİM İNSANLARI VE KOMUTANLARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

BBC’nin aktardığına göre, saldırılarda üst düzey İranlı nükleer bilim insanları ve askeri yetkililerin öldürüldüğü ileri sürüldü. İsrail Ordu Radyosu’na konuşan bir yetkili, İran Devrim Muhafızları’na ait bir bölgenin de hedef alındığını ve bir Devrim Muhafızları komutanının hayatını kaybettiğini iddia etti.

ABD'DEN AÇIKLAMA: “SALDIRILARA DAHİL DEĞİLİZ”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, ABD’nin bu askeri operasyonlara katılmadığını belirtti. Rubio, “Başkan Trump ve yönetimi, Amerikan güçlerini korumak adına gerekli tüm önlemleri aldı ve bölgedeki müttefiklerle yakın temas halindedir. İran, ABD personelini ve çıkarlarını hedef almamalıdır.” ifadelerini kullandı.

TAHRAN VE IRAK HAVA SAHALARI KAPATILDI

Tahran’daki tüm havalimanlarında uçuşlar durdurulurken yolcular tahliye edildi. İran’a yönelik saldırının ardından Irak da hava sahasını tüm uçuşlara kapattı.

KATZ: İÇ CEPHEDE OLAĞANÜSTÜ HÂL UYGULANACAK

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı duyuruda İran’a yönelik saldırının ardından İsrail topraklarına yönelik füze ve İHA saldırılarının beklendiğini belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İsrail Devleti'nin İran’a karşı başlattığı önleyici saldırının ardından yakın gelecekte İsrail Devleti ve sivil halkına yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları beklenmektedir. Bu sebeple, Savunma Bakanı sıfatıyla, Sivil Savunma Yasası kapsamındaki yetkimi kullanarak iç cephede özel bir olağanüstü hâl uygulanacağına dair emir imzaladım. Vatandaşlar, İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymalı ve korunaklı alanlarda kalmalıdır.”

İSRAİL ORDUSU: “İLK AŞAMA TAMAMLANDI”

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran’a yönelik düzenlenen hava saldırılarına onlarca jetin katıldığı bildirildi. Operasyonun ilk aşamasında, İran’ın farklı bölgelerindeki nükleer tesisler de dahil olmak üzere birçok askeri hedefin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, İran’ın nükleer silaha sahip olmaya “her zamankinden daha yakın” olduğu ve bu durumun hem İsrail hem de dünya için ciddi bir tehdit oluşturduğu öne sürüldü. İsrail’in vatandaşlarını korumak adına “gereken her yere saldırı” düzenleyebileceği ifade edildi.

NETANYAHU: “TEHLİKE SONA ERMEDEN DURMAYACAĞIZ”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların ardından güvenlik kabinesini toplama kararı aldı. Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan konuşmasında, “İsrail’in bekasına yönelik tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla İran’a saldırı başlattık.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, saldırıların İran’ın nükleer projesini engellemeye yönelik olduğunu belirterek, bu çerçevede İranlı nükleer bilim insanlarının da hedef alındığını yineledi. Ayrıca İran’ın uranyum zenginleştirme kapasitesinin atom bombası üretimine yetecek seviyeye ulaştığını, bu durumun İsrail için ciddi bir tehdit oluşturduğunu savundu.

İSRAİL HAVA SAHASI KAPATILDI, ALARMLAR DEVREDE

İsrail Ordu Radyosu, hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Ben Gurion Havalimanı’ndaki uçuşlarla ilgili gelişmeleri paylaşacağını bildirdi.

İsrail genelinde olası saldırılara karşı alarm sistemleri devreye sokuldu. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saat 03.00 itibarıyla İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarında değişikliğe gidildiği ve ülke genelinde acil duruma geçildiği belirtildi. Eğitim faaliyetleri ve toplantılar askıya alınırken, temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi.