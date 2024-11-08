SON DAKİKA: İsrailli taraftarlara saldırı: Tahliye için 2 uçak gönderildi

Hollanda'da Ajax - Maccabi Tel-Aviv maçından sonrasında olaylar çıkmıştı. İsrail yetkilileri 10 kişinin yaralandığını ve 2 tahliye uçağının gönderildiğini duyurdu.

İsrailli taraftarlar gittiği maçta saldırıya uğradı. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Maçı 5-0 kazanan Ajax puanını 10 yaparken ve averajla ilk sırada yer aldı. Maccabi Tel Aviv ise henüz puanlar alamadı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İsrailli yetkililerin yaptığı açıklamada, tahliye için 2 uçağın gönderildiği belirtildi. Ayrıca 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Ulasal Güvenlik Kurulu İsraillileri uyardı. Yetkililer 'Toplu alanlarda yahudi sembolleri taşımayın' çağrısını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Hollanda'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv karşılaşması öncesinde İsrailli taraftarlar, bir binada asılı olan Filistin bayrağını alarak indrirmişti. Olaya tepki gösteren bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indirenleri önce tartakladı, sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirmişti.