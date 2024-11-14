SON DAKİKA: İstanbul metrosunda yangın... Seferler iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
SON DAKİKA: İstanbul metrosunda yangın... Seferler iptal edildi

Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda yangın meydana geldi.

İstanbul'da Yenikapı metrosunda yangın çıktı. İstasyonda dumanlar yükselirken tüm seferler iptal edildi. Yürüyen merdivenin motor kısmında yangının çıktığı belirtildi. Metro hattı geçici süreliğine ulaşıma kapatılırken, Hacıosman - Vezneciler arasında ücretsiz İETT otobüsü ile ring seferi yapılıyor.

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Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı.

Herhangi bir yaralanma olmazken, panik anları yaşandı. Olay görüntülerinde etrafı duman kapladığı görüldü.

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M2 Hacıosman-Yenikapı metro hattında seferler bir süreliğine Hacıosman - Vezneciler arasında ücretsiz İETT otobüsü ile ring seferi yapılıyor.

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