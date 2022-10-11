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Son Dakika... İstanbul'da korkutan yangın

Esenler Tekstilkent tarafında henüz sebebi bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın Esenler ve Bağcılar'ın birçok farklı noktasından görüntülendi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 19:37
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Son Dakika... İstanbul'da korkutan yangın

Son Dakika... İstanbul'da korkutan yangın
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Esenler Tekstilkent bulunan kentsel dönüşüm şantiyesinde yangın çıktı. Alevlerin büyük bir alanı kapladığı yangın için çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre, yangında herhangi bir yaralanma ve mahsur kalma olmadığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor... 

 

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