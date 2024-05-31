Son dakika... İstanbul'da bir otele bombalı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Son dakika... İstanbul'da bir otele bombalı saldırı

Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece'de bir otele el bombalı saldırı girişimi yapıldı. Bomba patlamazken, otelde bulunanlardan biri bombayı atan kişiye silahla karşılık verdi. Yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı

Küçükçekmece’de çalıntı motosikletle bir otelin önüne gelen şahıs, el bombası atıp silahla ateş açtı. Otelden silahla karşılık verilmesi üzerine yaralanarak kaçan şahıs kısa sürede yakalanırken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, çalıntı motosikletle gelip otele el bombası attı. El bombası patlamazken, motosikletten ateş edildiğini gören bir otel çalışanı silahla karşılık verdi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı olarak kaçmayı başaran saldırgan, polis ekipleri tarafındaAn kısa süre sonra yakalandı. Zanlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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İKİNCİ SALDIRI

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği otelde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı ve boş kovanlar emniyete götürüldü. Aynı otele 3 Nisan tarihinde de uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

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