Son dakika... İstanbul'da suya zam

Meclis 1.Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Fatih Saraçhane'deki İBB Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı olağan meclis toplantılarının ikinci oturumunda İstanbulluları ilgilendiren önemli bir karar alındı.

İSKİ’nin olağan genel kurulu gerçekleştirilen meclis birleşiminde, İSKİ’nin suya zam teklifi değerlendirildi.

Konut ve iş yerlerinde kademe kademe yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam isteyen İSKİ’nin teklifi, mecliste revize edilmeden AKP’li Meclis üyelerinin, “hayır” oyuna karşın CHP’li üyelerin, “evet” oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

İŞTE YENİ TARİFE

İBB meclisinde kabul edilen yeni tarife kapsamında suya tüm kademelerde ve kullanımlarda yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam yapılırken, İstanbulluların yüzde 85’inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 zam geldi.

Konutlarda 0-15 metreküp arası 1. Kademe su kullanımına yapılan yüzde 36’lık zammın ardından fiyatı, 23.72 TL’den 32.28 TL’ye yükseldi.

16-30 metreküp arası ikinci kademeye yapılan yüzde 44’lük zammın ardından ise birim fiyatı, 34.14 TL’den 49.17 TL’ye yükselirken, 31 metreküp ve üzeri 3.kademenin birim fiyatı 46.49 TL’den 71.10 TL’ye yükselmiş oldu.

Yasa ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyatı 5.92 TL’den 21.12 TL’ye, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi ise 34.14 TL’den 114.99 TL’ye yükselirken, işyerlerindeki kademelerde ise düzenlemeye gidildi.

Eski kademelendirmeye göre en düşük kademe, 62.14 TL iken, en yüksek kademe ise 71.88 TL’ydi. İBB Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilen yeni düzenlemeye göre ise yeni tarife şöyle şekillendi:

İş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84.51 TL, İşyeri 16-50 metreküp arası 89.49 TL, işyeri 51-100 metreküp arası 109.98 TL, işyeri 101 metreküp ve üzeri 114.99 TL.

Yasa ile mahalle olmuş yerlerde işyeri tarifesi 15.53 TL’den 21.12 TL’ye yükselirken, kırsal mahalle olan yerlerde işyeri, 15.53 TL’den 21.12 TL’ye, ortak sayaç iş yeri, iş yeri şantiyesi 71.88 TL’den 114.99 TL’ye, özel grup, 23.72 TL’den 32.28 TL’ye, iş yeri ham su 19.53 TL’den 31.25, toptan ham su 6.16 TL’den 9.86 TL’ye, geri dönüşüm suyu 2.14 TL’den 3.19 TL’ye yükselmiş oldu.