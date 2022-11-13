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  • Son dakika... İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralı sayısı 81 olarak açıklandı

Son dakika... İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralı sayısı 81 olarak açıklandı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralı sayısının 81 olduğunu açıkladı. Can kaybı ise 6 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 20:36
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Son dakika... İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralı sayısı 81 olarak açıklandı

Son dakika... İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralı sayısı 81 olarak açıklandı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 2'si ağır olmak üzere 81 yaralımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Milletimizin başı sağ olsun. Şu an itibarıyla kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlaması sonucu bir terör eylemi olduğu görülüyor. 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş bulunuyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 yaralımız var.

Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır. Bu olayı çok yakında çözeceğiz. Bu tetikçilerin arkasında kim varsa hesabı sorulacaktır."

Ayrıntılar geliyor...

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