﻿Son dakika. İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı

İstiklal Caddesi'nde altı kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı ile ilgili beş kişinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Beş şüpheli, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Nitelikli kasten öldürme" ve "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik beş kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Saldırı ile ilgili daha önce 19 kişi tutuklanmıştı.