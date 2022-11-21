21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika. İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı

Son dakika. İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı

İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 17:55
Takip Et

Son dakika. İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı

Son dakika. İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı
+
Aa
-

İstiklal Caddesi'nde altı kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı ile ilgili beş kişinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Beş şüpheli, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Nitelikli kasten öldürme" ve "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik beş kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Saldırı ile ilgili daha önce 19 kişi tutuklanmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
3
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
4
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
5
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
6
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
7
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿BM 3 yılda Lübnan'a 5,4 milyar dolarlık gıda yardımı yapacak
﻿BM 3 yılda Lübnan'a 5,4 milyar dolarlık gıda yardımı yapacak
﻿BM 3 yılda Lübnan'a 5,4 milyar dolarlık gıda yardımı yapacak
﻿12 barodan Demirtaş söylemi
﻿12 barodan Demirtaş söylemi
﻿12 barodan Demirtaş söylemi
﻿Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 20,6 milyar lira
﻿Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 20,6 milyar lira
﻿Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 20,6 milyar lira
﻿Son dakika. İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı
﻿Son dakika. İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı
﻿Son dakika. İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.