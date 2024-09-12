İstismara uğrayan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz bırakılıp, dövülen 2 yaşındaki Sıla bebekten acı haber geldi. Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla’nın kardeşinin ise devlet koruması altına alındığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, rahatsızlandı denilerek ailesi tarafından hastaneye götürülen 2 yaşındaki bebeğin dövüldüğü ortaya çıkmıştı. Hastanede muayene edilen bebeğin, vücudunda dayak izlerine rastlanmıştı. Beyin kanaması da geçirdiği belirlenen bebek, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla bebeğin cinsel istismara maruz bırakıldığını adli tıp raporuyla belgelendiğini açıklamıştı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sıla bebeğin ölümüyle ilgili olarak anne, üvey baba ve iki komşu çocuğunun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

CİNSEL İSTİSMAR ADLİ TIP RAPORUNDA

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, 2 yaşındaki Sıla bebeğe ilişkin dün bir açıklama yapmıştı.

Gürcün, 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismarın Adli Tıp raporuyla belirlendiğini söylemişti.