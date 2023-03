Son Dakika... İYİ Parti İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener ile görüşeceği iddialarını yalanladı

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu kamuoyunda hızlı bir şekilde yayınlan ‘Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Meral Akşener ile görüşecek’ iddiaları hakkında açıklama yaptı. Zorlu, “Şunun altını çizmek isterim ki ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden bir talebi olmuştur. Dolayısıyla şu an kamuoyunda dolaşan bu bilgilerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır.” dedi.

Zorlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Bildiğiniz gibi sayın genel başkanımız dünkü basın toplantısında konuşması sırasında Millet İttifakı’nın desteği ve iş birliğiyle seçilmiş olan çok değerli iki belediye başkanımıza Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na bir çağrıda bulunmuştu. Bunun ardından özellikle bugün gün içerisinde bazı haberler kamuoyuna yansıtıldı. Şu an Ankara’da bulunduğunu öğrendiğimiz kıymetli 10 belediye başkanımızın sayın genel başkanımızı ziyaret edeceği ardından da birkaç saatlik bir dilim içerisinde sayın İmamoğlu ve sayın Yavaş’ın genel başkanımızı ziyaretleri söz konusu olduğu bir kamuoyuna bilgi ve haber geçildi. Tabii biz şeffaf sorumluluk anlayışımız gereği her konuda olduğu gibi bu konuda da açık ve netiz şunun altını çizmek isterim ki ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden bir talebi olmuştur. Dolayısıyla şu an kamuoyunda dolaşan bu bilgilerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır.”