Son dakika... İYİ Parti Milletvekili Ersagun Yücel istifa etti

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Son dakika... İYİ Parti Milletvekili Ersagun Yücel istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı A. Ersagun Yücel, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFASINI AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifasını duyuran Yücel, "Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti'den istifa ettiğimi bildirmek isterim" mesajıyla istifasını duyurdu.

İYİ Parti'ye en zor zamanlarında hiç bir karşılık beklemeden ailesiyle birlikte parti aktif olarak katkıda bulunduğunu belirten Yücel, bu kararın kendisi için kolay olmadığını ifade etti.

Yücel, bundan sonra da Büyük Türk Milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

AKŞENER VE DERVİŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Yücel istifa mesajını, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ederek sonlandırdı.

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