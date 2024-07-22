Son dakika... İYİ Parti'de flaş istifa

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... İYİ Parti'de flaş istifa

27. Dönem İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, İYİ Parti’den istifa etti.

27. Dönem İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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Cesur yaptığı açıklamada, "Değerli İYİ Parti’liler, bugün itibariyle İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. İYİ Parti üyesi olduğum günden beri birlikte çalıştığım tüm kıymetli İYİ Parti’li arkadaşlarıma, ‘Türkiye daha iyi olsun’ diye yola çıkmış ve ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesine katkı sağlamak için bizimle birlikte canla başla çalışmış tüm teşkilat mensuplarına, sevgili gençlerimize, kadınlarımıza ve parti gönüllüsü arkadaşlarıma, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e ve tüm parti kurucularına teşekkürlerimi sunuyor; İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İYİ Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum. Kamuoyunun bilgisine sunarım! Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

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