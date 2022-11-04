﻿Flaş... Flaş... İzmir Buca'daki 4.9'luk depremde 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de dün meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde sarsıntı sırasında kalp krizi geçiren bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Depremde, 64 kişi yaralanırken 7 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor.
İzmir'de dün meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde sarsıntı sırasında kalp krizi geçiren bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Depremde, 64 kişi yaralanırken 7 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor.
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