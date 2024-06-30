Son dakika... İzmir'de doğalgaz patlaması: 3 ölü

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Son dakika... İzmir'de doğalgaz patlaması: 3 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 3 vatandaş hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, unlu mamul üretimi yapan bir iş yerinde doğalgaz patlaması meydana geldi.

Meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. İhbarı üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

3 ÖLÜ 20 YARALI

Torbalı ilçesinde bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

74598-1.jpg

74598-2.jpg

74598-3.jpg

74598-4.jpg

74598-5.jpg

74598.jpg

gruosvpxsaazbez.jpeg

Ayrıntılar geliyor...

Son Haberler
Dolar hakimiyetini devam ettirebilecek mi. Küresel sistemde değişim talebi artıyor Ekonomi
Dolar hakimiyetini devam ettirebilecek mi. Küresel sistemde değişim talebi artıyor
Meslek hastalıklarının kaç yıl öncesine dayandığını öğrenenler çok şaşıracak Yaşam
Meslek hastalıklarının kaç yıl öncesine dayandığını öğrenenler çok şaşıracak
Dirsek Kuruluğuna Ne İyi Gelir? Doğal Çözümlerle Pürüzsüz Dirseklere Kavuşun Sağlık
Dirsek Kuruluğuna Ne İyi Gelir? Doğal Çözümlerle Pürüzsüz Dirseklere Kavuşun
Evin çatısı alev alev yandı Gündem
Evin çatısı alev alev yandı
TRT'de canlı yayın skandalı Spor
TRT'de canlı yayın skandalı
Kapının önüne tuz serpmek ne işe yarıyor? Yaşam
Kapının önüne tuz serpmek ne işe yarıyor?