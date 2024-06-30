Son dakika... İzmir'de doğalgaz patlaması: 3 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, unlu mamul üretimi yapan bir iş yerinde doğalgaz patlaması meydana geldi.

Meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. İhbarı üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

3 ÖLÜ 20 YARALI

Torbalı ilçesinde bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...