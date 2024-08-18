Son Dakika... İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı. Bakan Yumaklı açıkladı

Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor.

Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük'te çıkan yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaparak 7 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 2'sinin tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya, 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana geldiğini belirtti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklamaya göre, İzmir'in Tire, Ödemiş, Bayındır ve Karşıyaka ilçelerinde yangın çıkardıkları şüphesiyle toplam 7 kişi gözaltına alındı. Bolu'nun Göynük ilçesinde ise gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. İki gün içerisinde hava araçlarıyla yapılan 583 saatlik uçuşta 2.134 sorti gerçekleştirildiği ve 7.662 ton su atıldığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da söndürme çalışmalarına 13 helikopterle destek sağlandığını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Açıklama:

Karayolları Genel Müdürlüğü, yangınlar nedeniyle İzmir'de bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı. Torbalı-Bayındır yolu ile Menderes-Gümüldür yolunun bazı kısımlarının yangın nedeniyle ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

İZMİR MENDERES:

İzmir'in Menderes ilçesinde, Şaşal Mahallesi yakınlarında dün başlayan yangın devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz ve diğer ekipler yangına müdahale ediyor. Yangına gece boyunca müdahale edilirken, şu anda 5 uçak ve 8 helikopterle çalışmalar sürdürülüyor.

İZMİR KARŞIYAKA:

15 Ağustos'ta Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangında 17 ev yanarken, 105 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi. Yangın, yaklaşık 1.600 hektarlık alanda etkili oldu ve çevre ilçelere de sıçradı. Ekiplerin müdahalesi devam ederken, gece boyunca da çalışmalar sürdürüldü.

İZMİR URLA:

Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, ikinci gününde de devam ediyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgedeki bir sitenin yangın nedeniyle tahliye edildiğini belirtti. Yangının bir elektrik hattından çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı ve şiddetli rüzgarla hızla yayıldığı belirtildi.

BAKAN YUMAKLI: ZOR BİR DÜŞMANLA SAVAŞIYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yumaklı, yangınla mücadelede ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, vatandaşlardan yangınlara karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

"ENERJİSİ DÜŞTÜ VE KONTROL ALTINA ÇOK YAKIN"

“Bugün güzel haberlerimiz var. Güne güzel haberlerle başlamak memnuniyet verici. İzmir Karşıyaka Yamanlar'da herhangi bir risk olmadığını açıklamıştık. Çok şükür şu an bu yangın kontrol altına alındı. Bolu Göynük'teki yangında sarp araziyle geniş bir alandı. Çetin bir mücadele verildi. Şu anda burası da kontrol altına alındı. Ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler görülebilir. Endişelenmeye gerek yok Çeşme'de makilik alandaki yangına ekiplerimiz intikal etti. Yine yerel yönetimlerden valilik koordinasyonuyla gidildi ve müdahale başladı. Bir site boşaltıldı. Zarar gören ev ya da bir can kaybı veya yaralanma yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Devam eden 5 yangın var. İzmir Menderes'te sarp ve yolu olmayan bölümde devam ediyordu. Gece boyu karadan müdahale etti arkadaşlarımız. Hava araçları ile birlikte enerjisi düşürüldü. 4 uçak 11 helikopterle karadan müdahale sürüyor. Enerjisi düştü ve kontrol altına çok yakın.

'TEK BİR NOKTA KALDI'

Bozdağ'da 3 gündür devam eden yangın vardı. Bayrak direğini bile söken rüzgâr vardı. Mücadele ile burada belli bir olgunluğa geldi. Burası da kontrol altında bilgisi verilmeye en yakın olan yerlerden biri. Manisa Gördes'te günlerdir devam eden biz uzun alana yayılmış yangın var 1 uçak 10 helikopter ile müdahale devam ediyor. Kontrole en yakın yangınlardan. Karabük Ovacık'ta da 2 helikopterle kayalık alanlara müdahale ediliyor. Enerjisi düşürüldü. Tütmeler görülebilir. Burası da kontrole yakın yerlerden. Çeşme'de de 4 helikopter ve kara ekipleri müdahale ediyor. Enerjisi düşürüldü. Tek bir nokta kaldı. Kontrole en yakın olan 5 yangının da gün içinde net bilgilerini vereceğiz.”

YANGINLARDA SON DURUM NE?

Ülkede aktif olarak devam eden 8 yangından 4'ünün enerjisinin düşürüldüğü belirtilirken, Aydın, İzmir Karşıyaka, Manisa Gördes, Bolu Göynük ve Karabük Ovacık'taki yangınlarla mücadele devam ediyor. Yangınlar nedeniyle geniş alanlar zarar görürken, ekipler çalışmalarını gece boyunca da sürdürüyor.

AZERBAYCAN'DAN YANGIN SÖNDÜRME DESTEĞİ GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Azerbaycan'dan bir yangın söndürme uçağı Türkiye'ye gönderildi. Uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptı ve yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

İZMİR'DEKİ YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENLERİ NEYDİ?

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir Karşıyaka'daki yangının piknik ateşinden, Ödemiş'teki yangının ise iki çocuğun sigara içmesi sonucu çıktığını belirtti. İzmir'deki yangınlarda 78 kişinin etkilendiği, ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Bolu:

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangın 71 saati aşkın süredir devam ediyor. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına 12 helikopter, 138 arazöz ve 1.357 personel katılıyor.

Aydın:

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangın, rüzgarın etkisiyle Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi sınırına kadar yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Karabük:

Karabük'teki yangın söndürme çalışmaları 44 saati aşkın süredir devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 205 personel ve 75 araç yangına müdahale ediyor.

Manisa:

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan ve çevre ilçelere yayılan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beçin ve Çamovalı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saat 17.30'da çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün uçak ve helikopterleri ile havadan müdahale edilirken, karadan ise 63 araç, 30 iş makinesi ve 260 personel söndürme çalışmalarına katıldı. Gece boyunca itfaiye ekiplerinin de destek verdiği müdahaleler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da katılımıyla sürdürüldü.

MİLAS'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, Çamovalı Mahallesi'nin tahliye edilmesine neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milas'taki yangının kontrol altına alındığını duyururken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.