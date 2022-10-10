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Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın açıklama yapıyor

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 20:17
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Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın açıklama yapıyor

Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın açıklama yapıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önceki Kabine Toplantısı’ndan bugüne Milli Güvenlik Kurulu toplantısında iç ve dış tehditleri değerlendirdik. Özellikle Yunanistan üzerinden sergilenen tutumlarla ilgili tavrımızı tekrar ilan ettik.

Esnaflarımıza yönelik müjdelerimizi konuşmamızın son kısmında sizlerle paylaşacağım.

Eylül ayının son gününde kendi alanında yetkin isimlerden oluşan yabancı iktisatçılarla bir araya geldik. Bu toplantıda hem ekonomi programımızı hem de küresel gelişmeleri kendileriyle değerlendirme fırsatı bulduk.

TBMM’nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı Açılış Töreni vesilesiyle 1 Ekim’de milletvekillerimizle bir araya geldik.

Ekim ayının ikinci gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mız vasıtasıyla İstanbul’a kazandırdığımız son ulaşım projesi olan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nın açılış törenini gerçekleştirdik.

Ayrıntılar geliyor...

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