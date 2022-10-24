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Flaş... Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 19:16
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Son Dakika... Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Flaş... Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
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Bugün saat 15.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan ekim ayının son Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye Kazakistan işbirliğini daha da güçlendirdik. Asya'da işbirliği ve güven artırıcı konferanslar neticesinde birçok devlet başkanıyla bir araya geldik. Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin açılışını yaptık. Bartın'daki maden faciasında 41 madencimizi şehit verdik. Diyarbakır programını iptal ederek bölgeye gittik.

Ülkemizin bir daha bu felaketlere maruz kalmaması için gereken çalışmaları yürütüyoruz.

"BARTIN'DAKİ MADEN FACİASIYLA İLGİLİ GEREKEN YAPILACAK"

Hedefimiz bu yıl sonuna kadar çırak usta ve kalfa olarak mesleki eğitim merkezlerinde yetişmesidir. Kasım ayında yıl sonu hedefimize ulaşacağımız ve sonrasında hedefimizi geçeceğimiz anlaşılıyor. Kazayla ilgili her konu araştırılıyor.

Amasra’dan sonra baştan sona tüm madenlerin durumu gözden geçiriliyor

Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

"AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLERİMİZİ YENİ BİR SEVİYEYE ÇIKARDIK"

Azerbaycan'a giderek işgalden kurtulan bölgede inşa edilen havalimanın açılışını yaptık. Azerbaycan ile ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkardık. Azerbaycan'ın azad olan topraklarında inşaa edilen havalimanlarını stratejik hamleler olarak görüyoruz. Mayınların temizlenmesi projesini de hızlandırma kararı aldık. Kardeşlerimizle ilişkilerimi güçlendiriyoruz. Kimlikle seyaheti de mümkün kıldık. Azerbaycan-Türkiye Üniversitesi'nin temellerini atma noktasına geldik.

Binali Yıldırım, Şamil Ayrım ve Oğuzhan Demirci'nin yaralandığı kaza hepimizi derinden üzdü. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor.

29 EKİM'DE TOGG BANTTAN İNİYOR

Yarın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk temel atma törenini gerçekleştireceğiz. 29 Ekim'de TOGG'un banttan indirilme törenine katılacağız.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Türkiye Yüzyılı vizyonu yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacak. Uzunca bir süredir dile getirdiğimiz 2053 ve 2071 yolundaki basamaklar olarak görüyoruz. Gelin Türkiye Yüzyılını geçtiğimiz 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrası ve kalkınma altyapı üzerinde hep birlikte inşa edelim.

"HERKESİ LAYIK OLDUĞU REFAH DÜZEYİNE KAVUŞTURMAYA KARARLIYIZ"

Biz ülkemizi kalkındırma peşindeyken kimileri ülkeye ihanet pahasına başka gündemlerin peşinden gidiyor. Ülkemizdeki tüm sorunları çözme çabası gösteriyoruz. Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız. İhtiyaç duyulduğu her anda insanımız yanında olduğumuz gösterdik.

"AİLE DESTEK MERKEZLERİ SAYIMIZI ARTIRIYORUZ"

İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde ailenin tamamını güçlendirecek hizmetlere önem veriyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vasıtasıyla kurduğumuz aile destek merkezleri ve sosyal destek merkezleri var. Aile destek merkezleri sayımızı 330'dan 656'ya sosyal destek merkezi sayımızı da 47'den 116'ya çıkartıyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara iftira atan TTB Başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir.

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